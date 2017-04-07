В Сирии заявили о жертвах после ракетного удара США
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Ракетный удар США по авиабазе вблизи сирийского города Хомс в пятницу привел к гибели людей, но нельзя считать, что в результате него были "большие человеческие жертвы". Об этом сказал губернатор Хомса Талаль Барази, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Т.Барази сообщил, что атака служила интересам "вооруженных террористических группировок", в том числе "Исламского государства", добавив, что авиабаза, в которую попали, использовалась для воздушной поддержки армейских операций против "Исламского государства" к востоку от Пальмиры.
"Я считаю,.. что человеческие жертвы не большие, но есть материальный ущерб. Мы надеемся, что не так много жертв и мучеников", - сказал он.
Рано утром в пятницу он сообщил, что спасательные операции и тушение пожара на базе продолжаются уже в течение двух часов.
Т.Барази также сказал: "Сирийское руководство и сирийская политика не изменится".
"Война с терроризмом будет продолжена", - добавил он.
Должностные лица США заявили, что военные выпустили десятки крылатых ракет по базе в ответ на возможную газовую атаку в подконтрольном повстанцам районе, в которой Вашингтон обвинял силы Б.Асада.
Сирийское правительство категорически отрицает ответственность.