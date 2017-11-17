У Siemens планують звільнити майже сім тисяч співробітників

“Німецький концерн Siemens оголосив про плани масштабного скорочення робочих місць. Як ідеться в поширеній у четвер, 16 листопада, заяві, компанія збирається звільнити майже 7 тисяч співробітників у всьому світі”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що майже половина запланованих звільнень припадає на Німеччину.

Окрім того, концерн має намір повністю закрити два заводи з виробництва турбін у федеральній землі Саксонія на сході країни — в містах Герліці та Лейпцигу. На цих підприємствах загалом працюють 920 осіб. Ще один завод — у Ерфурті — можуть продати.

Також повідомляється, що максимальна кількість скорочень має припасти на галузь, що займається випуском енергетичного обладнання. Там планують звільнити 6100 співробітників, 2600 з них — у Німеччині. Робочі місця втратять 760 співробітників галузі електрообладнання — переважно на заводі Siemens в Берліні.

Як повідомляв УНН, суд у РФ відмовив Siemens у припиненні розгляду позову щодо турбін у Криму.