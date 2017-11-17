В Siemens планируют уволить почти семь тысяч сотрудников

“Немецкий концерн Siemens объявил о планах масштабного сокращения рабочих мест. Как говорится в распространенном в четверг, 16 ноября, заявлении, компания собирается уволить почти 7 тысяч сотрудников во всем мире”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что почти половина запланированных увольнений приходится на Германию.

Кроме того, концерн намерен полностью закрыть два завода по производству турбин в федеральной земле Саксония на востоке страны — в городах Герлице и Лейпциге. На этих предприятиях в целом работают 920 человек. Еще один завод — в Эрфурте — могут продать.

Также сообщается, что максимальное количество сокращений должно прийтись на отрасль, которая занимается выпуском энергетического оборудования. Там планируют уволить 6100 сотрудников, 2600 из них — в Германии. Рабочие места потеряют 760 сотрудников отрасли электрооборудования — преимущественно на заводе Siemens в Берлине.

Как сообщал УНН, суд в РФ отказал Siemens в прекращении рассмотрения иска по турбинам в Крыму.