У Шрі-Ланці виявили тренувальну базу терористів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Правоохоронці Шрі-Ланки напередодні виявили тренувальну базу ісламістського угруповання "Джамаат ат-Таухід аль-Ватанія" (National Thowheeth Jama'ath) у Нуварі-Елії в центральній частині країни. Про це УНН повідомляє з посиланням на Ada Derana.
База була виявлена після отримання інформації під час допиту людини, заарештованої раніше, відзначає видання.
За повідомленнями, у цьому таборі пройшли навчання 38 осіб. Вказано, що Захран Хашим - ймовірний ватажок, який стояв за терактами у день католицької Пасхи - також брав участь у навчаннях. Попередні дані слідства показали, що останні відпрацювання дій під час терактів у день Пасхи були проведені 17 квітня за участю Захрана, пише видання.
Табір розташовувався у двоповерховій будівлі навпроти школи в Блекпулі у Нуварі-Елії, орендованій на короткий період.
Господар будівлі і два інших жителя Блекпула, які надали приміщення, були затримані поліцією.
Спільне розслідування з цього питання проводиться поліцією Нувари-Елії та армією.
Нагадаємо, 21 квітня, у день католицької Пасхи, на Шрі-Ланці сталася серія терактів. У Коломбо, Негомбо і Баттікалоа прогриміло вісім вибухів, шість з яких - у католицьких церквах під час великодніх служб і у готелях. У результаті терактів загинули близько 250 осіб.