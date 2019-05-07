У Шрі-Ланці виявили тренувальну базу терористів

База була виявлена після отримання інформації під час допиту людини, заарештованої раніше, відзначає видання.

За повідомленнями, у цьому таборі пройшли навчання 38 осіб. Вказано, що Захран Хашим - ймовірний ватажок, який стояв за терактами у день католицької Пасхи - також брав участь у навчаннях. Попередні дані слідства показали, що останні відпрацювання дій під час терактів у день Пасхи були проведені 17 квітня за участю Захрана, пише видання.

Табір розташовувався у двоповерховій будівлі навпроти школи в Блекпулі у Нуварі-Елії, орендованій на короткий період.

Господар будівлі і два інших жителя Блекпула, які надали приміщення, були затримані поліцією.

Спільне розслідування з цього питання проводиться поліцією Нувари-Елії та армією.

Нагадаємо, 21 квітня, у день католицької Пасхи, на Шрі-Ланці сталася серія терактів. У Коломбо, Негомбо і Баттікалоа прогриміло вісім вибухів, шість з яких - у католицьких церквах під час великодніх служб і у готелях. У результаті терактів загинули близько 250 осіб.