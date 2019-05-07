В Шри-Ланке обнаружили тренировочную базу террористов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Правоохранители Шри-Ланки накануне обнаружили тренировочную базу исламистской группировки "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" (National Thowheeth Jama'ath) в Нуваре-Элии в центральной части страны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Ada Derana.
База была обнаружена после получения информации во время допроса человека, арестованного ранее, отмечает издание.
По сообщениям, в этом лагере прошли обучение 38 человек. Указано, что Захран Хашим - вероятный главарь, который стоял за терактами в день католической Пасхи - также участвовал в учениях. Предварительные данные следствия показали, что последние отработки действий во время терактов в день Пасхи были проведены 17 апреля с участием Захрана, пишет издание.
Лагерь располагался в двухэтажном здании напротив школы в Блэкпуле в Нуваре-Элии, арендованном на короткий период.
Хозяин здания и два других жителя Блэкпула, которые предоставили помещение, были задержаны полицией.
Совместное расследование по этому вопросу проводятся полицией Нувары-Элии и армией.
Напомним, 21 апреля, в день католической Пасхи, на Шри-Ланке произошла серия терактов. В Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов, шесть из которых - в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. В результате терактов погибли около 250 человек.