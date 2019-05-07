В Шри-Ланке обнаружили тренировочную базу террористов

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 83576 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 101861 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 104694 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 106245 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 130528 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113233 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138870 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144800 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130226 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130296 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
В Шри-Ланке обнаружили тренировочную базу террористов

В Шри-Ланке обнаружили тренировочную базу террористов

Киев  •  УНН

 • 10496 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Правоохранители Шри-Ланки накануне обнаружили тренировочную базу исламистской группировки "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" (National Thowheeth Jama'ath) в Нуваре-Элии в центральной части страны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Ada Derana.

База была обнаружена после получения информации во время допроса человека, арестованного ранее, отмечает издание.

По сообщениям, в этом лагере прошли обучение 38 человек. Указано, что Захран Хашим - вероятный главарь, который стоял за терактами в день католической Пасхи - также участвовал в учениях. Предварительные данные следствия показали, что последние отработки действий во время терактов в день Пасхи были проведены 17 апреля с участием Захрана, пишет издание.

Лагерь располагался в двухэтажном здании напротив школы в Блэкпуле в Нуваре-Элии, арендованном на короткий период.

Хозяин здания и два других жителя Блэкпула, которые предоставили помещение, были задержаны полицией.

Совместное расследование по этому вопросу проводятся полицией Нувары-Элии и армией.

Напомним, 21 апреля, в день католической Пасхи, на Шри-Ланке произошла серия терактов. В Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов, шесть из которых - в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. В результате терактов погибли около 250 человек.

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