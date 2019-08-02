У серпні можна буде побачити зорепад Персеїди

Унікальне явище можна буде спостерігати майже весь серпень. У 2019 році пік метеорологічного дощу. Найкращий час для спостережень це рано вранці 11, 12 та 13 серпня. Також, варто враховувати, що найчіткіше милуватися зорепадом буде якомога далі від нічних вогнів міста.

Метеоричний дощ Персеїди відбувається щороку з 17 липня по 24 серпня, коли Земля проходить через орбіту комети Свіфта—Туттля.

Нагадаємо, минулого року за словами астрономів, зорепад сягав від 50 до 100 метеорів на годину.

Як повідомляв УНН, приголомшливі знімки рідкісного повного затемнення над Чилі та Аргентиною були зроблені супутником, що обертається навколо Місяця.