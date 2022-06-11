У Сербії затримали українця, ймовірно, екс-главу внутрішньої безпеки СБУ Наумова
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. У Сербії затримали громадянина України за підозрою у відмиванні коштів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Митну службу Сербії.
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Відомство повідомляє, що 7 червня двоє іноземців пересувалися автомобілем BMW на німецьких номерах. Після огляду машини митники виявили понад 600 тисяч євро, близько 125 тисяч доларів, два невеликі смарагди вартістю близько 6,5 тисяч євро.
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"Гроші були заховані майже в кожній частині салону автомобіля: аптечці, лівій та правій дверях, світловідбиваючому жилеті, особистих сумках, сумці з супермаркету, парфумерній коробці, пластикових кошиках з дитячими іграшками і навіть у коробці дитячої крейди", – повідомила прес-служба відомства.
Як пишуть ЗМІ, затриманим є колишній начальник управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрій Наумов. За кермом автомобіля сидів 36-річний громадянин Німеччини Алєксандр Акст.
Чоловіків затримали співробітники поліції міста Ніш за підозрою у відмиванні коштів.
Нагадаємо
Андрій Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ з літа 2019 року до липня 2021 року. У 2020 році Президент України Володимир Зеленський надав йому звання бригадного генерала.
Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Наумов втік із країни. У квітні Зеленський позбавив його звання найвищого офіцера СБУ за зраду Батьківщини та порушення військової присяги.