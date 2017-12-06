У СБУ заявили про значне просування у справі про замах на Мосійчука
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У Службі безпеки України заявляють про значне просування у справі про замах на народного депутата Ігоря Мосійчука. Про це під час виступу у парламенті заявив голова СБУ Василь Грицак, передає кореспондент УНН.
"В нас є значне просування у цій справі", - зазначив В.Грицак.
При цьому він не повідомив жодних подробиць і пообіцяв пізніше розповісти про обставини замаху у парламенті.
Як повідомляв УНН, слідство розглядає три версії у справі про замах на народного депутата Ігора Мосійчука.
Нагадаємо, раніше у СБУ повідомили УНН, що внаслідок теракту у Києві загинули двоє людей.
Першим загиблим став охоронець депутата, 30-річний працівник поліції полку особливого призначення, загинув від отриманих поранень. Другий - перехожий, який, за словами нардепа О.Ляшка, був капітаном поліції.