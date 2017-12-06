В СБУ заявили о значительном продвижении в деле о покушении на Мосийчука
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Службе безопасности Украины заявляют о значительном продвижении по делу о покушении на народного депутата Игоря Мосийчука. Об этом во время выступления в парламенте заявил председатель СБУ Василий Грицак, передает корреспондент УНН.
"У нас есть значительное продвижение в этом деле", - отметил В.Грицак.
При этом он не сообщил никаких подробностей и пообещал позже рассказать об обстоятельствах покушения в парламенте.
Как сообщал УНН, следствие рассматривает три версии по делу о покушении на народного депутата Игоря Мосийчука.
Напомним, ранее в СБУ сообщили, что в результате теракта в Киеве погибли два человека.
Первым погибшим стал охранник депутата, 30-летний работник полиции полка особого назначения, погиб от полученных ранений. Второй - прохожий, который, по словам нардепа О.Ляшко, был капитаном полиции.