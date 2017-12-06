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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 7731 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 20497 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 100120 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109982 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130508 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106510 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108140 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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В СБУ заявили о значительном продвижении в деле о покушении на Мосийчука

В СБУ заявили о значительном продвижении в деле о покушении на Мосийчука

Киев  •  УНН

 • 10098 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Службе безопасности Украины заявляют о значительном продвижении по делу о покушении на народного депутата Игоря Мосийчука. Об этом во время выступления в парламенте заявил председатель СБУ Василий Грицак, передает корреспондент УНН.

"У нас есть значительное продвижение в этом деле", - отметил В.Грицак.

При этом он не сообщил никаких подробностей и пообещал позже рассказать об обстоятельствах покушения в парламенте.

Как сообщал УНН, следствие рассматривает три версии по делу о покушении на народного депутата Игоря Мосийчука.

Напомним, ранее в СБУ сообщили, что в результате теракта в Киеве погибли два человека.

Первым погибшим стал охранник депутата, 30-летний работник полиции полка особого назначения, погиб от полученных ранений. Второй - прохожий, который, по словам нардепа О.Ляшко, был капитаном полиции.

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