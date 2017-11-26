У Саудівській Аравії заснували ісламський антитерористичний альянс

Про створення нового антитерористичного військового альянсу у неділю, 26 листопада, заявив кронпринц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман. Цей військовий союз стане "ясним сигналом" терористичним організаціям, які в останні роки зберігали активність на території "наших країн" запевнив принц в Ер-Ріяді на першій зустрічі міністрів оборони і експертів з питань безпеки країн альянсу. На його думку, найбільшою загрозою, яку несуть терористи, є не тільки загибель невинних людей, але й руйнування репутації релігії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Внаслідок теракту в Єгипті загинуло щонайменше 85 осіб

41 країна-член новоутвореного альянсу планує об'єднати свої "військові, політичні та фінансові" зусилля задля спільної протидії міжнародному тероризму. Здебільшого до антитерористичної коаліції входитимуть сунітські країни. Іран, Ірак, Сирія та Катар не залучені до дій альянсу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Обстріл Дамаску бойовиками ІД забрав життя восьми людей

Перше засідання військового об'єднання відбулося через два дні після терористичної атаки у мечеті на півночі Єгипту, унаслідок якої загинуло щонайменше 305 осіб.

"Це дуже болючий інцидент, який нагадує нам про небезпеку радикального екстремізму", - заявив Мохаммед бін Салман.

Нагадаємо, терористична організація "Ісламська держава" закликала своїх прибічників до терактів в Британії, Франції та Німеччині.