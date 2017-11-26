У Саудівській Аравії заснували ісламський антитерористичний альянс

ukru
14:09 • 38213 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

13:58 • 54688 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
12:45 • 88545 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
12:33 • 72280 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
11:15 • 78640 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 119238 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 114661 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 120280 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
27 березня, 07:13 • 181417 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

26 березня, 20:57 • 111465 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+14°
3 м/с
48 %
750 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

27 березня, 07:00 • 191173 перегляди
Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

27 березня, 07:58 • 113778 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 140109 перегляди
Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

09:33 • 101446 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

10:19 • 51866 перегляди
Публікації
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

14:22 • 41921 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

12:45 • 88533 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 140102 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 181417 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

27 березня, 07:00 • 191168 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

13:17 • 25859 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

10:19 • 51866 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 131491 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 121612 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 152486 перегляди
Актуальне
У Саудівській Аравії заснували ісламський антитерористичний альянс

У Саудівській Аравії заснували ісламський антитерористичний альянс

Київ • УНН

 • 11993 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Кронпринц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман оголосив про створення нової ісламської антитерористичної коаліції. Його підтримали представники 41 країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Про створення нового антитерористичного військового альянсу у неділю, 26 листопада, заявив кронпринц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман. Цей військовий союз стане "ясним сигналом" терористичним організаціям, які в останні роки зберігали активність на території "наших країн" запевнив принц в Ер-Ріяді на першій зустрічі міністрів оборони і експертів з питань безпеки країн альянсу. На його думку, найбільшою загрозою, яку несуть терористи, є не тільки загибель невинних людей, але й руйнування репутації релігії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Внаслідок теракту в Єгипті загинуло щонайменше 85 осіб

41 країна-член новоутвореного альянсу планує об'єднати свої "військові, політичні та фінансові" зусилля задля спільної протидії міжнародному тероризму. Здебільшого до антитерористичної коаліції входитимуть сунітські країни. Іран, Ірак, Сирія та Катар не залучені до дій альянсу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Обстріл Дамаску бойовиками ІД забрав життя восьми людей

Перше засідання військового об'єднання відбулося через два дні після терористичної атаки у мечеті на півночі Єгипту, унаслідок якої загинуло щонайменше 305 осіб.

"Це дуже болючий інцидент, який нагадує нам про небезпеку радикального екстремізму", - заявив Мохаммед бін Салман.

Нагадаємо, терористична організація "Ісламська держава" закликала своїх прибічників до терактів в Британії, Франції та Німеччині.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$291.10
Brent
$73.22
Bitcoin
$87,300.00
S&P 500
$5,730.80
Газ TTF
$41.15
Золото
$3,100.00
Ethereum
$2,025.43