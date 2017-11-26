В Саудовской Аравии основали исламский антитеррористический альянс
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман объявил о создании новой исламской антитеррористической коалиции. Его поддержали представители 41 страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
О создании нового антитеррористического военного альянса в воскресенье, 26 ноября, заявил кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман. Этот военный союз станет "ясным сигналом" террористическим организациям, которые в последние годы сохраняли активность на территории "наших стран" заверил принц в Эр-Рияде на первой встрече министров обороны и экспертов по вопросам безопасности стран альянса. По его мнению, в наибольшей угрозой, которую несут террористы, является не только гибель невинных людей, но и разрушение репутации религии.
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41 страна-член вновь альянса планирует объединить свои "военные, политические и финансовые" усилия для совместного противодействия международному терроризму. В основном к антитеррористической коалиции входить суннитские страны. Иран, Ирак, Сирия и Катар не вовлечены в действия альянса.
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Первое заседание военного объединение произошло через два дня после террористической атаки в мечети на севере Египта, в результате которого погибли по меньшей мере 305 человек.
"Это очень болезненный инцидент, который напоминает нам об опасности радикального экстремизма", - заявил Мохаммед бин Салман.
Напомним, террористическая организация "Исламское государство" призвала своих сторонников к терактам в Великобритании, Франции и Германии.