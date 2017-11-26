В Саудовской Аравии основали исламский антитеррористический альянс

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 3334 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 4112 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 83227 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 75758 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 89263 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120447 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115711 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 145889 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107421 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108843 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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В Саудовской Аравии основали исламский антитеррористический альянс

В Саудовской Аравии основали исламский антитеррористический альянс

Киев  •  УНН

 • 11984 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман объявил о создании новой исламской антитеррористической коалиции. Его поддержали представители 41 страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

О создании нового антитеррористического военного альянса в воскресенье, 26 ноября, заявил кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман. Этот военный союз станет "ясным сигналом" террористическим организациям, которые в последние годы сохраняли активность на территории "наших стран" заверил принц в Эр-Рияде на первой встрече министров обороны и экспертов по вопросам безопасности стран альянса. По его мнению, в наибольшей угрозой, которую несут террористы, является не только гибель невинных людей, но и разрушение репутации религии.

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41 страна-член вновь альянса планирует объединить свои "военные, политические и финансовые" усилия для совместного противодействия международному терроризму. В основном к антитеррористической коалиции входить суннитские страны. Иран, Ирак, Сирия и Катар не вовлечены в действия альянса.

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Первое заседание военного объединение произошло через два дня после террористической атаки в мечети на севере Египта, в результате которого погибли по меньшей мере 305 человек.

"Это очень болезненный инцидент, который напоминает нам об опасности радикального экстремизма", - заявил Мохаммед бин Салман.

Напомним, террористическая организация "Исламское государство" призвала своих сторонников к терактам в Великобритании, Франции и Германии.

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