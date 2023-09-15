У росїі масштабна пожежа на території колишнього підшипникового заводу

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Інформація щодо пожежі в самарі на території колишнього підшипникового заводу з'явилася вранці у п'ятницю.

Підрозділ вогнеборців встановив, що відбувається горіння олії на площі 100 кв.м.

В російському мчс повідомили, що для гасіння пожежі задіяно 59 осіб і 18 одиниць техніки.

Загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо

14 вересня поблизу саратова на росії виникла масштабна пожежа. За повідомленням росЗМІ до початку загоряння місцеві чули вибухи.