В России масштабный пожар на территории бывшего подшипникового завода
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В самаре, россии, в пятницу: 15 сентября, загорелся бывший подшипниковый завод, площадь возгорания достигла тысячи квадратных метров, пишут российские СМИ, сообщает УНН.
Детали
Информация о пожаре в самаре на территории бывшего подшипникового завода появилась утром в пятницу.
Подразделение пожарных установило, что происходит горение масла на площади 100 кв.м.
В российском мчс сообщили, что для тушения пожара задействовано 59 человек и 18 единиц техники.
Погибших и пострадавших нет.
Напомним
14 сентября вблизи саратова на россии возник масштабный пожар. По сообщению росСМИ до начала возгорания местные слышали взрывы.