Після вибухів у російському саратові спалахнула масштабна пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Поблизу саратова на росії виникла масштабна пожежа. За повідомленням росЗМІ до початку загоряння місцеві чули вибухи, пише УНН.
Цитата
"Пожежа на площі 2 га сталася в полі на території Саратова після розгерметизації газопроводу Піщаний Умет - Сторожівка", - йдеться у повідомлення.
Проте офіційні джерела не надають інформації щодо природи вибухів, а також щодо постраждалих та руйнувань.
Доповнення
На росії у брянській області вночі було чутно вибухи. Міноборони рф пише про нібито "роботу ППО" по безпілотникам.