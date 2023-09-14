Після вибухів у російському саратові спалахнула масштабна пожежа

Цитата

"Пожежа на площі 2 га сталася в полі на території Саратова після розгерметизації газопроводу Піщаний Умет - Сторожівка", - йдеться у повідомлення.

Проте офіційні джерела не надають інформації щодо природи вибухів, а також щодо постраждалих та руйнувань.

Доповнення

На росії у брянській області вночі було чутно вибухи. Міноборони рф пише про нібито "роботу ППО" по безпілотникам.