После взрывов в российском Саратове вспыхнул масштабный пожар

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"Пожар на площади 2 га произошел в поле на территории Саратова после разгерметизации газопровода Песчаный Умет - Сторожевка", - говорится в сообщении.

Однако официальные источники не предоставляют информации о природе взрывов, а также о пострадавших и разрушениях.

Дополнение

На россии в брянской области ночью были слышны взрывы. Минобороны рф пишет о якобы "работе ПВО" по беспилотникам.