После взрывов в российском Саратове вспыхнул масштабный пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Вблизи саратова на россии возник масштабный пожар. По сообщению росСМИ до начала возгорания местные слышали взрывы, пишет УНН.
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"Пожар на площади 2 га произошел в поле на территории Саратова после разгерметизации газопровода Песчаный Умет - Сторожевка", - говорится в сообщении.
Однако официальные источники не предоставляют информации о природе взрывов, а также о пострадавших и разрушениях.
Дополнение
На россии в брянской области ночью были слышны взрывы. Минобороны рф пишет о якобы "работе ПВО" по беспилотникам.