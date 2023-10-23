У російському ростові працює ППО: у соцмережах пишуть, що збиті дві повітряні цілі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У російському ростові гучно - працює ППО. Як повідомляє Telegram-канал Shot, попередньо, збиті дві повітряні цілі, передає УНН.
Цитата
"ППО працює у небі над ростовом-на-дону. Попередньо, збиті дві повітряні цілі", - йдеться у повідомленні.
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За даними Telegram-каналу, про постраждалих не повідомлялося. Наслідки уточнюються.
Офіційних коментарів від адміністрації ростова наразі не було.