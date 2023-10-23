В российском ростове работает ПВО: в соцсетях пишут, что сбиты две воздушные цели
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В российском ростове громко - работает ПВО. Как сообщает Telegram-канал Shot, предварительно, сбиты две воздушные цели, передает УНН.
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"ПВО работает в небе над ростовом-на-дону. Предварительно, сбиты две воздушные цели", - говорится в сообщении.
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По данным Telegram-канала, о пострадавших не сообщалось. Последствия уточняются.
Официальных комментариев от администрации ростова пока не было.