В российском ростове работает ПВО: в соцсетях пишут, что сбиты две воздушные цели

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"ПВО работает в небе над ростовом-на-дону. Предварительно, сбиты две воздушные цели", - говорится в сообщении.

Детали

По данным Telegram-канала, о пострадавших не сообщалось. Последствия уточняются.

Официальных комментариев от администрации ростова пока не было.