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У Росії відкрили справу через Гітлера в "безсмертному полку": підозрюють громадян України та Естонії

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Четверо громадян Росії стали фігурантами кримінальних справ "про реабілітацію нацизму" через фотографії Гітлера, Гіммлера і інших нацистських злочинців, розміщених на сайті акції "Безсмертний полк". Про це повідомляє "Медуза", інформує УНН.

У Росії відкрили справу через Гітлера в "безсмертному полку": підозрюють громадян України та Естонії

Зазначається, що кримінальні справи відкриті проти жителів Пермі, Самари, Волгограда і Ульяновська. У фігурантів проведено обшуки, їх допитують слідчі.

"Крім того, в рамках попереднього слідства встановлено інші епізоди аналогічних злочинів. Серед причетних до реабілітації нацизму є і громадяни іноземних держав, зокрема - України та Естонії", - заявила офіційний представник слідкому Світлана Петренко.

Вказується, що через пандемію у 2020 році акція "безсмертний полк" проводилася онлайн - будь-який бажаючий міг завантажити на сайті фото "родичів-ветеранів, після чого вони показувалися в інтернеті, по телебаченню і на медіа-екранах у форматі віртуальної ходи.

Також повідомлено, що 14 травня слідчий комітет оголосив про порушення кримінальної справи за статтею про реабілітацію нацизму, що передбачає покарання до 3 років позбавлення волі.

"Через день після цього Слідчий комітет заявив, що на підозрюваних вдалося вийти за IP-адресами", - резюмують у ЗМІ.

Як повідомлялося раніше в УНН, посол США при ОБСЄ закликав Росію припинити фальсифікацію історії Другої світової війни.

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