У Росії порушили першу кримінальну справу через пожежі в Сибіру

"Слідчими органами Слідчого комітету РФ по Красноярському краю щодо посадових осіб регіонального міністерства лісового господарства порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1.1 ст. 293 КК РФ (халатність)", - сказано в заяві СК РФ.

У комітеті повідомили, що, за попередньою версією слідства, з 22 березня по 1 серпня 2019 року посадові особи міністерства лісового господарства Красноярського краю не вжили заходів, спрямованих на ліквідацію лісових пожеж, в зв'язку з чим пожежі поширилися на значні території. Сума збитку в даний час встановлюється.

"Проводяться слідчі дії та оперативні заходи, спрямовані на виявлення особи (осіб), причетного до його вчинення, вирішується питання про призначення і проведення необхідних експертиз, допитуються свідки, проводяться обшуки в міністерстві лісового господарства краю, регіональному управлінні МНС Росії і КДАУ "Лісопожежний центр" з метою вилучення документації, що цікавить слідство. Розслідування кримінальної справи триває", - заявили в комітеті.

Як повідомляв УНН, дим від пожеж у Сибіру поширився на Аляску і деякі частини західного узбережжя Канади.