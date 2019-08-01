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У Росії порушили першу кримінальну справу через пожежі в Сибіру

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Слідчий комітет РФ порушив першу кримінальна справа про масштабні лісові пожежі в Красноярському краї. Про це повідомляє прес-служба Слідчого комітету РФ, передає УНН.

"Слідчими органами Слідчого комітету РФ по Красноярському краю щодо посадових осіб регіонального міністерства лісового господарства порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1.1 ст. 293 КК РФ (халатність)", - сказано в заяві СК РФ.

У комітеті повідомили, що, за попередньою версією слідства, з 22 березня по 1 серпня 2019 року посадові особи міністерства лісового господарства Красноярського краю не вжили заходів, спрямованих на ліквідацію лісових пожеж, в зв'язку з чим пожежі поширилися на значні території. Сума збитку в даний час встановлюється.

"Проводяться слідчі дії та оперативні заходи, спрямовані на виявлення особи (осіб), причетного до його вчинення, вирішується питання про призначення і проведення необхідних експертиз, допитуються свідки, проводяться обшуки в міністерстві лісового господарства краю, регіональному управлінні МНС Росії і КДАУ "Лісопожежний центр" з метою вилучення документації, що цікавить слідство. Розслідування кримінальної справи триває", - заявили в комітеті.

Як повідомляв УНН, дим від пожеж у Сибіру поширився на Аляску і деякі частини західного узбережжя Канади.

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