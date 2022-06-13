У різних країнах пройшли антивоєнні акції, присвячені дню росії

Деталі

В акції брало участь понад 70 міст у різних країнах, від Нової Зеландії до США.

У Лондоні близько 300 протестувальників пройшли маршем від Велінгтонської арки до посольства росії з вимогами припинення війни, збереження територіальної цілісності України та свободи політв'язнів.

На акціях у самій росії затримали щонайменше 47 людей. За даними "ОВД-Інфо" (включено до реєстру незареєстрованих громадських об'єднань, що виконують функції "іноагента"), 35 осіб було затримано в московському метро за допомогою системи розпізнавання осіб.

Нагадаємо

З Днем позору та приниження: українські розвідники привітали росіян.