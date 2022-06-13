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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 44685 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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У різних країнах пройшли антивоєнні акції, присвячені дню росії

У різних країнах пройшли антивоєнні акції, присвячені дню росії

Київ • УНН

 • 141140 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. 12 червня, в день незалежності росії, російські діаспори по всьому світу організували антивоєнні марші, протести та пікети. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

В акції брало участь понад 70 міст у різних країнах, від Нової Зеландії до США.

У Лондоні близько 300 протестувальників пройшли маршем від Велінгтонської арки до посольства росії з вимогами припинення війни, збереження територіальної цілісності України та свободи політв'язнів.

На акціях у самій росії затримали щонайменше 47 людей. За даними "ОВД-Інфо" (включено до реєстру незареєстрованих громадських об'єднань, що виконують функції "іноагента"), 35 осіб було затримано в московському метро за допомогою системи розпізнавання осіб.

Нагадаємо

З Днем позору та приниження: українські розвідники привітали росіян.

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