У різних країнах пройшли антивоєнні акції, присвячені дню росії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. 12 червня, в день незалежності росії, російські діаспори по всьому світу організували антивоєнні марші, протести та пікети. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС.
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В акції брало участь понад 70 міст у різних країнах, від Нової Зеландії до США.
У Лондоні близько 300 протестувальників пройшли маршем від Велінгтонської арки до посольства росії з вимогами припинення війни, збереження територіальної цілісності України та свободи політв'язнів.
На акціях у самій росії затримали щонайменше 47 людей. За даними "ОВД-Інфо" (включено до реєстру незареєстрованих громадських об'єднань, що виконують функції "іноагента"), 35 осіб було затримано в московському метро за допомогою системи розпізнавання осіб.
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