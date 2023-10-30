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У Рівному зафіксували першу за сім років смерть від лептоспірозу

Київ • УНН

 • 128403 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У жовтні цього року зареєстровано летальний випадок захворювання на лептоспіроз у жителя міста Рівне. Востаннє летальний випадок в області був зафіксований сім років тому. Про це повідомляє Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб, пише УНН.

У Рівному зафіксували першу за сім років смерть від лептоспірозу

Цитата

"У ході епідрозслідування було встановлено, що імовірним фактором зараження стало вживання немитих овочів та фруктів, що були обсіменені випорожненнями заражених мишовидних", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що у поточному році зареєстровано 4 випадки захворювання у Дубенському та Рівненському районах в області, що на 2 випадки менше, ніж за аналогічний період минулого року. Останній летальний випадок реєструвався у Рівненській області у 2016 році.

Довідково

Лептоспіроз – небезпечне інфекційне захворювання, джерелом збудника якого є інфіковані тварини (хворі чи носії) – переважно дрібні ссавці. Застаріла назва цього захворювання – водяна гарячка, бо зараження відбувається під час активного відпочинку на воді, риболовлі, купання чи роботи біля відкритих водойм. Від людини до людини захворювання не передається.

Як вберегтися від хвороби

  • проведення дератизації в житлових та підсобних господарських приміщеннях;
  • купання в спеціально відведених місцях;
  • при виконанні польових робіт, риболовлі, полюванні, догляді за хворою худобою дотримання правил особистої гігієни – використання гумових чобіт, рукавичок, одягу з цупкого матеріалу;
  • ретельне миття овочів та фруктів перед вживанням;
  • утилізація продуктів тваринного походження (в т.ч. м’яса і молока) від тварин, хворих на лептоспіроз.

Медики попереджають, при перших симптомах (лихоманка, біль у м’язах, почервоніння очей, збільшення лімфатичних вузлів) необхідно звернутись до лікаря.

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