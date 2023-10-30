У Рівному зафіксували першу за сім років смерть від лептоспірозу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У жовтні цього року зареєстровано летальний випадок захворювання на лептоспіроз у жителя міста Рівне. Востаннє летальний випадок в області був зафіксований сім років тому. Про це повідомляє Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб, пише УНН.
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"У ході епідрозслідування було встановлено, що імовірним фактором зараження стало вживання немитих овочів та фруктів, що були обсіменені випорожненнями заражених мишовидних", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Зазначається, що у поточному році зареєстровано 4 випадки захворювання у Дубенському та Рівненському районах в області, що на 2 випадки менше, ніж за аналогічний період минулого року. Останній летальний випадок реєструвався у Рівненській області у 2016 році.
Довідково
Лептоспіроз – небезпечне інфекційне захворювання, джерелом збудника якого є інфіковані тварини (хворі чи носії) – переважно дрібні ссавці. Застаріла назва цього захворювання – водяна гарячка, бо зараження відбувається під час активного відпочинку на воді, риболовлі, купання чи роботи біля відкритих водойм. Від людини до людини захворювання не передається.
Як вберегтися від хвороби
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- проведення дератизації в житлових та підсобних господарських приміщеннях;
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- купання в спеціально відведених місцях;
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- при виконанні польових робіт, риболовлі, полюванні, догляді за хворою худобою дотримання правил особистої гігієни – використання гумових чобіт, рукавичок, одягу з цупкого матеріалу;
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- ретельне миття овочів та фруктів перед вживанням;
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- утилізація продуктів тваринного походження (в т.ч. м’яса і молока) від тварин, хворих на лептоспіроз.
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Медики попереджають, при перших симптомах (лихоманка, біль у м’язах, почервоніння очей, збільшення лімфатичних вузлів) необхідно звернутись до лікаря.