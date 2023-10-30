В Ровно зафиксировали первую за семь лет смерть от лептоспироза
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В октябре этого года зарегистрирован летальный случай заболевания лептоспирозом у жителя города Ровно. Последний раз летальный случай в области был зафиксирован семь лет назад. Об этом сообщает Ровенский областной центр контроля и профилактики болезней, пишет УНН.
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"В ходе эпидрасследования было установлено, что вероятным фактором заражения стало употребление немытых овощей и фруктов, которые были обсеменены испражнениями зараженных мышевидных", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что в текущем году зарегистрировано 4 случая заболевания в Дубенском и Ровенском районах в области, что на 2 случая меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Последний летальный случай регистрировался в Ровенской области в 2016 году.
Справочно
Лептоспироз – опасное инфекционное заболевание, источником возбудителя которого являются инфицированные животные (больные или носители) – преимущественно мелкие млекопитающие. Устаревшее название этого заболевания – водяная лихорадка, потому что заражение происходит во время активного отдыха на воде, рыбалки, купания или работы возле открытых водоемов. От человека к человеку заболевание не передается.
Как уберечься от болезни
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- проведение дератизации в жилых и подсобных хозяйственных помещениях;
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- купание в специально отведенных местах;
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- при выполнении полевых работ, рыбалке, охоте, уходе за больным скотом соблюдение правил личной гигиены – использование резиновых сапог, перчаток, одежды из плотного материала;
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- тщательное мытье овощей и фруктов перед употреблением;
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- утилизация продуктов животного происхождения (в т. ч. мяса и молока) от животных, больных лептоспирозом.
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Медики предупреждают, при первых симптомах (лихорадка, боль в мышцах, покраснение глаз, увеличение лимфатических узлов) необходимо обратиться к врачу.