У Рівному неповнолітня на квадроциклі влетіла у вантажівку

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РІВНЕ-КИЇВ. 3 квітня. УНН. Смертельна аварія трапилася на вулиці Тиннівській вчора близько 23:00. Сімнадцятирічна жителька Рівного на квадроциклі не впоралася з керуванням і врізалася у припарковану вантажівку, повідомляє УНН відділ комунікації управління НП у Рівненській області.

Внаслідок зіткнення 17-річний пасажир помер у лікарні. Водійку та іншу пасажирку квадроцикла 17-річну рівнянку з відкритим переломом стегна госпіталізували до медзакладу.

За попередньою інформацією, усі учасники ДТП були тверезі. Утім, остаточні результати будуть відомі за призначеною судово-медичною експертизою.

Слідчим управлінням за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Донеччині у Костянтинівці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю військовослужбовця Збройних Сил України.

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