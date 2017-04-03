В Ровно несовершеннолетняя на квадроцикле влетела в грузовик
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 3 апреля. УНН. Смертельная авария произошла на улице Тынневской вчера около 23:00. Семнадцатилетняя жительница Ровно на квадроцикле не справилась с управлением и врезалась в припаркованный грузовик, сообщает УНН отдел коммуникации управления НП в Ровенской области.
В результате столкновения 17-летний пассажир скончался в больнице. Водителя и другую пассажирку квадроцикла 17-летнюю ровенчанку с открытым переломом бедра госпитализировали в медучреждение.
По предварительной информации, все участники ДТП были трезвы. Впрочем, окончательные результаты будут известны после назначенной судебно-медицинской экспертизой.
Следственным управлением по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Донецкой области в Константиновке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащего Вооруженных Сил Украины.