В Ровно несовершеннолетняя на квадроцикле влетела в грузовик

В результате столкновения 17-летний пассажир скончался в больнице. Водителя и другую пассажирку квадроцикла 17-летнюю ровенчанку с открытым переломом бедра госпитализировали в медучреждение.

По предварительной информации, все участники ДТП были трезвы. Впрочем, окончательные результаты будут известны после назначенной судебно-медицинской экспертизой.

Следственным управлением по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Донецкой области в Константиновке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащего Вооруженных Сил Украины.