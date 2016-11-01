У РФ заарештували ще одного українця у справі щодо спроби продажу нирки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Тимирязевский суд Москви на 2 місяці заарештував громадянина України Андрія Бороданя, затриманого за підозрою у спонуканні співвітчизниці до продажу нирки. Про це повідомили ТАСС в прес-службі суду, передає УНН.
"Суд задовольнив клопотання слідства і обрав Бороданю запобіжний захід у вигляді взяття під варту на термін до 30 грудня", - сказала представник суду.
Раніше суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту громадянці України Марії Олійник, яка також проходить у цій справі.
Нагадаємо, двоє громадян України затримано в Москві за підозрою в торгівлі людьми
У Москві арештована громадянка України за схиляння землячки продати нирку
За версією слідства, 23-річна Марія Олійник і 22-річний Андрій Бородач втягнули в надання інтимних послуг в Москві свою 20-річну знайому, яка також є громадянкою України. Щоб отримати більше грошей, вони залучили дівчину до незаконного донорства, запропонувавши продати нирку.