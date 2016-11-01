В РФ арестовали еще одного украинца по делу о попытке продажи почки
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Тимирязевский суд Москвы на 2 месяца арестовал гражданина Украины Андрея Бороданя, задержанного по подозрению в побуждении соотечественницы к продаже почки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда, передает УНН.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Бороданю меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 декабря", - сказала представитель суда.
Ранее суд избрал меру пресечения в виде ареста гражданке Украины Марии Олейник, которая также проходит по этому делу.
Напомним, двое граждан Украины задержаны в Москве по подозрению в торговле людьми
В Москве арестована гражданка Украины за склонение землячки продать почку
По версии следствия, 23-летняя Мария Олейник и 22-летний Андрей Бородач втянули в предоставлении интимных услуг в Москве свою 20-летнюю знакомую, которая также является гражданкой Украины. Чтобы получить больше денег, они привлекли девушку к незаконному донорству, предложив продать почку.