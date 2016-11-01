В РФ арестовали еще одного украинца по делу о попытке продажи почки

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Бороданю меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 декабря", - сказала представитель суда.

Ранее суд избрал меру пресечения в виде ареста гражданке Украины Марии Олейник, которая также проходит по этому делу.

Напомним, двое граждан Украины задержаны в Москве по подозрению в торговле людьми

В Москве арестована гражданка Украины за склонение землячки продать почку

По версии следствия, 23-летняя Мария Олейник и 22-летний Андрей Бородач втянули в предоставлении интимных услуг в Москве свою 20-летнюю знакомую, которая также является гражданкой Украины. Чтобы получить больше денег, они привлекли девушку к незаконному донорству, предложив продать почку.