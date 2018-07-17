У РФ вирішили видати за "кримське свято" події часів Російської імперії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Держдума РФ у вівторок ухвалила в другому читанні законопроект, яким встановлюється нова пам'ятна дата Росії - 19 квітня, так званий день прийняття Криму, Тамані та Кубані до складу Російської імперії у 1783 році. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.
У пояснювальній записці до цього документа автори заявили про "відображення справжніх геополітичних подій, що спонукали 19 (8) квітня 1783 року імператрицю Катерину II підписати найвищий маніфест про прийняття Кримського півострова, острова Тамань і всієї Кубанської сторони під державу Російську" у назві пам'ятної дати.
"У маніфесті не згадується про приєднання чи іншу форму авторитарного, а тим більше силового впливу на входження Кримського півострова до складу Росії", - переконують вони.
Це автори пов'язали з незаконною анексією Криму у березні 2014 року, назвавши її "логічним продовженням" історії півострова.
Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не віддасть Крим Україні. Українська сторона категорично заперечує поширення суверенітету Російської Федерації на окуповану нею територію України.