В РФ решили выдать за "крымский праздник" события времен Российской империи
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Госдума РФ во вторник приняла во втором чтении законопроект, которым устанавливается новая памятная дата России - 19 апреля, так называемый день принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.
В пояснительной записке к этому документу авторы заявили об "отражении настоящих геополитических событий, побудивших 19 (8) апреля 1783 года императрицу Екатерину II подписать высочайший манифест о принятии Крымского полуострова, острова Тамань и всей Кубанской стороны под державу Российскую" в названии памятной даты.
"В манифесте не упоминается о присоединении или иной форме авторитарного, а тем более силового воздействия на вхождение Крымского полуострова в состав России", - убеждают они.
Это авторы связали с незаконной аннексией Крыма в марте 2014 года, назвав ее "логическим продолжением" истории полуострова.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не отдаст Крым Украине. Украинская сторона категорически отрицает распространение суверенитета Российской Федерации на оккупированную ею территорию Украины.