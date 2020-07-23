У РФ підтвердили узгодження заходів з припиненню вогню на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Повпред Росії в контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов підтвердив досягнення домовленості на вчорашньому засіданні щодо припинення вогню з 27 липня. Про це він сказав в середу журналістам, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Заходи щодо забезпечення режиму припинення вогню між Києвом і Донбасом повинні вступити в силу 27 липня", - сказав він.
Нагадаємо, 22 липня 2020 року відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) в форматі відеоконференції. Як повідомили напередодні в Офісі Президента, згідно з ухваленим рішенням, з 00:01 27 липня 2020 повинен дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню.