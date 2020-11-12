У регламентному комітеті роз'яснили, чи зупиниться робота Ради через хворобу Разумкова

“Є перший заступник, заступник голови – вони можуть вести засідання. Ми бажаємо Дмитру Олександровичу найшвидшого одужання, але, скажімо так, головувати на пленарних засіданнях можуть перший заступник і заступник, можуть відкривати і закривати засідання”, - сказав Кальченко.

Також він додав, що вже були приклади, коли на засіданні головуючими виступали заступники голови ВР.

Додамо, цього тижня стало відомо про масове зараження коронавірусом у "вищих ешелонах влади". Президент України Володимир Зеленський разом з керівником свого Офісу Андрієм Єрмаком захворіли на COVID-19. Також, його виявили і в міністрів. Зокрема, у голови Мінфіну Сергія Марченка.

Тоді ж і голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що у нього підтвердили COVID-19.

При цьому, коронавірус наразі "оминув" Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.