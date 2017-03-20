У разі необрання Радою аудитора НАБУ комітет має представити інші кандидатури — нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Якщо жоден з двох поданих кандидатів на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро не набере 226 голосів і не отримає підтримку Верховної Ради, профільний парламентський комітет повинен подавати інші кандидатури на цю посаду. Про це в коментарі журналістам в кулуарах парламенту повідомив народний депутат України Ігор Кононенко, передає кореспондент УНН.
“Якщо жоден з них (поданих кандидатів на посаду аудитора НАБУ — ред.) не набере більшості голосів (226 голосів — ред.), я вважаю, що комітет повинен запропонувати інших кандидатів”, — також сказав І.Кононенко.
При цьому він додав, що оскільки підходить термін аудиту НАБУ, це питання слід вирішити швидко.
“Але з урахуванням того, що підходить термін аудиту НАБУ, і це прописано в законі, що це питання потрібно визначити швидко, бо два інших суб’єкти — Кабмін і Президент — якимось чином орієнтуються на парламент, як на те, щоб призначити свої кандидатури. Тому, мабуть, без рішення парламенту, цей аудит, повноцінний, не буде запущений”, — сказав депутат.
Він вважає, що питання призначення аудитора НАБУ не є політичним питанням.
"Це питання, яке визначено законом про НАБУ, і це питання депутата щодо підтримки чи непідтримки того чи іншого кандидата. Обидва кандидати з достойною репутацією, обидва — закордонні фахівці“, — сказав І.Кононенко.
Нагадаємо, що парламентський комітет із запобігання та протидії корупції запропонував кандидатури Найджела Брауна і Роберта Сторча на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро.
Як повідомляв УНН, 16 березня Верховна Рада України не включила до порядку денного питання про призначення аудитора Національного антикорупційного бюро України.