У Раду внесли постанову про призначення Кубракова на нову посаду
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У Верховну Раду внесли постанову про призначення міністра інфраструктури Олександра Кубракова віцепрем’єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт парламенту.
Цитата
"Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада України постановляє призначити Кубракова Олександра Миколайовича на посаду віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України", – ідеться у постанові.
Нагадаємо
30 листопада стало відомо, що Олександр Кубраков написав заяву про звільнення з посади міністра інфраструктури України.