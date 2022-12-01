У Раду внесли постанову про призначення Кубракова на нову посаду

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"Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада України постановляє призначити Кубракова Олександра Миколайовича на посаду віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України", – ідеться у постанові.

Нагадаємо

30 листопада стало відомо, що Олександр Кубраков написав заяву про звільнення з посади міністра інфраструктури України.