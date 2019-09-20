У Раді розповіли, яких продавців зобов'яжуть видавати чек покупцям
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Ухвалення змін до закону щодо використання РРО не торкнеться продавців на ринку, які представляють підприємців першої групи, тоді як підприємці 2-4 груп будуть змушені користуватися апаратами РРО. Про це заявила представник Кабміну в парламенті Ірина Верещук журналістам в кулуарах ВРУ, передає кореспондент УНН.
"Перша група – ринок, в тому числі "7-й кілометр", Хмельницький і всі решта ринків – будь ласка, не хвилюйтеся, це вас не стосується. Друга група – через рік і плюс – 2,5 млн грн обороту (зараз 1 млн грн обороту – буде 2,5 млн грн) разом з тими новаціями, які ми пропонуємо. І не треба купувати касовий апарат – треба додаток у смартфоні, і не буде отих трьох фірм, в яких у минулих роках змушували людей купувати касові апарати", - зазначила Верещук.
За її словами, нововведення необхідні, оскільки наразі держава і податкові органи "не бачать" потужних продавців, які "ховаються" за спрощеною системою оподаткування.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроекти 1053-1 і 1073 щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг.