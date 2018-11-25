У Раді розповіли, коли можуть зібратись через події у Керченській протоці

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Якщо у понеділок, 26 листопада, спікер парламенту Андрій Парубій оголосить про скликання позачергового засідання ВРУ, то вже у середу, 28 листопада, воно може відбутись. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив народний депутат України Іван Вінник, передає УНН.