У Раді розповіли, коли можуть зібратись через події у Керченській протоці

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Якщо у понеділок, 26 листопада, спікер парламенту Андрій Парубій оголосить про скликання позачергового засідання ВРУ, то вже у середу, 28 листопада, воно може відбутись. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив народний депутат України Іван Вінник, передає УНН.

“Згідно регламенту порядок денний позачергового засідання має бути оголошений при наймі за три доби до того, коли воно відбудеться. Ми можемо його оголосити (завтра - ред.) — його може оголосити спікер Верховної Ради, в середу депутати забов’язані зібратись”, — заявив І.Вінник.

Нагадаємо, російські війська в Керченській протоці застосували зброю на ураження проти українських катерів. Було пошкоджено малий броньований артилерійський катер “Бердянськ”.

Як повідомляв УНН, сьогодні вранці прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України.

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