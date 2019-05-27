У Раді можуть проголосувати за зняття недоторканності цього тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко запропонувала цього тижня проголосувати в першому читанні за зняття депутатської недоторканності. Про це вона заявила під час погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
"Я пропоную, щоб цього тижня ми проголосували за зняття депутатської недоторканності, ми маємо можливість в першому читанні проголосувати. Також обов’язково, щоб ми підняли в порядку денному і проголосували за повернення статті про незаконне збагачення", - зазначила Геращенко.
Як повідомляв УНН, якщо розпустять ВР, то проголосувати за зняття недоторканності буде неможливо.