У путіна відповіли на умови Байдена для переговорів: росіяни не готові йти з України

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"президент рф завжди був і залишається відкритим для переговорів з метою забезпечення наших інтересів", - сказав пєсков і додав, що відмова США визнати анексовані території російськими перешкоджає пошуку "ґрунту для взаємного обговорення".

"Фактично що сказав президент Байден? Він сказав, що переговори можливі лише після того, як путін піде з України", – сказав пєсков.

На прохання журналістів підтвердити тезу про те, що "кремль до цього не готовий", він відповів: “Ну, безумовно. СВО продовжується", – заявив пєсков.

Нагадаємо

Джо Байден сказав, що найближчим часом не збирається зв'язуватися з російським диктатором, але він готовий поговорити з путіним, якщо той буде зацікавлений у припиненні війни.