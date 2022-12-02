У путіна відповіли на умови Байдена для переговорів: росіяни не готові йти з України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. російський диктатор володимир путін "відкритий для переговорів" про можливе врегулювання в Україні, але "СВО", як у росії називають війну проти України, "продовжується". Про це заявив спікер кремля дмитро пєсков, якого цитують росЗМІ, коментуючи заяву президента США Джо Байдена про готовність до переговорів з путіним, якщо той захоче зупинити війну, пише УНН.
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"президент рф завжди був і залишається відкритим для переговорів з метою забезпечення наших інтересів", - сказав пєсков і додав, що відмова США визнати анексовані території російськими перешкоджає пошуку "ґрунту для взаємного обговорення".
"Фактично що сказав президент Байден? Він сказав, що переговори можливі лише після того, як путін піде з України", – сказав пєсков.
На прохання журналістів підтвердити тезу про те, що "кремль до цього не готовий", він відповів: “Ну, безумовно. СВО продовжується", – заявив пєсков.
Нагадаємо
Джо Байден сказав, що найближчим часом не збирається зв'язуватися з російським диктатором, але він готовий поговорити з путіним, якщо той буде зацікавлений у припиненні війни.