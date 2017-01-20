У профільному Комітеті ВР зізналися, що банківську систему рятувати пізно

На переконання В.Романюка, рятувати банківську систему від Нацбанку треба було три роки тому.

“Три роки тому, коли почалася вся ця ситуація із війною – нам взагалі потрібна була інша стратегія, аніж та, яка запроваджена НБУ.

І це все дійсно треба було робити три роки тому, а не сьогодні, коли знищено 88 банків. Зараз я навіть не знаю, кого збираємось спасати, коли вони вже всіх вбили, вибачте. Як можна реанімовувати труп? Банк - це як людина, коли у неї забрали кров, вона померла і реанімовувати вже пізно”, - наголосив В.Романюк.

За словами політика, єдине, що можна ще зробити - це не допустити повторення історії з “ПриватБанком”.

“На сьогодні треба почати із того, щоб ми не допустили ситуації, яку ми допустили із ПриватБанком. Сьогодні у нас була зустріч по ПриватБанку і я поставив питання номер 1 – коли буде проданий “ПриватБанк”?

Докерувалися так, що далі вже не може бути”, - наголосив він.

У свою чергу інший член профільного Комітету ВР Максим Поляков заявив, що на сьогоднішній день навіть немає механізму повернення банків на ринок України.

"Якщо банк знищений, то на жаль, вже нічого не зробиш”, - сказав він.

Нагадаємо, на цьому тижні Голова профільного Комітету ВР Сергій Рибалка заявив, що має намір врятувати банківську систему, зокрема шляхом спрощення процедури поповнення капіталу банку.

Також нагадаємо, раніше С.Рибалка обіцяв повернути ядерний статус Україні, домогтися списання 75% зовнішніх міжнародних кредитів та анулювання всіх боргів перед Росією, як відповідь на агресію.