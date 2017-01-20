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В профильном Комитете ВР признались, что банковскую систему спасать поздно

В профильном Комитете ВР признались, что банковскую систему спасать поздно

Киев • УНН

 • 10500 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. На этой неделе глава банковского комитета ВР Сергей Рыбалка заявил, что планирует спасти сферу от действий НБУ. Однако, другие члены этого Комитета, в частности нардеп Виктор Романюк и Максим Поляков считают, что уже поздно что-то делать, сообщает УНН.

По убеждению В.Романюка, спасать банковскую систему от Нацбанка надо было три года назад.

"Три года назад, когда началась вся эта ситуация с войной - нам вообще нужна была другая стратегия, чем та, которая введена НБУ.

И это все действительно надо было делать три года назад, а не сейчас, когда уничтожено 88 банков. Сейчас я даже не знаю, кого собираемся спасать, когда они уже всех убили, извините. Как реанимировать труп? Банк - это как человек, когда у него забрали кровь, он умерл и реанимировать уже поздно", - подчеркнул В.Романюк.

По словам политика, единственное, что можно еще сделать - это не допустить повторения истории с "ПриватБанком".

"На сегодняшний день надо начать с того, чтобы мы не допустили ситуации, которую мы допустили с ПриватБанком. Сегодня у нас была встреча по ПриватБанку и я задал вопрос номер 1 - когда будет продан "ПриватБанк"?

Доуправлялись так, что дальше уже не может быть", - подчеркнул он.

В свою очередь другой член профильного комитета ВР Максим Поляков заявил, что на сегодняшний день даже нет механизма возврата банков на рынок Украины.

"Если банк уничтожен, то к сожалению, уже ничего не сделаешь", - сказал он.

Напомним, на этой неделе глава профильного комитета ВР Сергей Рыбалко заявил, что намерен спасти банковскую систему, в частности путем упрощения процедуры пополнения капитала банка.

Также напомним, ранее С.Рыбалко обещал вернуть ядерный статус Украине, добиться списания 75% внешних международных кредитов и аннулирования всех долгов перед Россией, как ответ на агрессию.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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