У Президента обговорили підготовку до початку нового навчального року 1 вересня

"Уряд ретельно вивчає практики подолання коронавірусу за кордоном, а також досвід інших країн з підготовки до початку нового навчального року 1 вересня. Особливо важливий цей шкільний рік для першокласників", - зазначили у Президента.

Нагадаємо, голова комітету ВР з питань освіти науки та інновацій Сергій Бабак раніше повідомив, що за умови, якщо до 1 вересня в Україні погіршиться ситуація з захворюванням на коронавірусну хворобу COVID-19, навчальний рік для школярів і студентів може розпочатись у дистанційному режимі.