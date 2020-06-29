При погіршенні ситуації з COVID-19 навчальний рік можуть почати дистанційно - Бабак
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. За умови, якщо до 1 вересня в Україні погіршиться ситуація з захворюванням на коронавірусну хворобу COVID-19, навчальний рік для школярів і студентів може розпочатись у дистанційному режимі. Про це в ефірі телеканалу ZIK сказав голова комітету ВР з питань освіти науки та інновацій Сергій Бабак, передає кореспондент УНН.
"Ми б дуже хотіли, щоб 1 вересня у нас почались заняття у звичному режимі, в такому як ми звикли – і школярі, і студенти – щоб всі пішли до закладів освіти. Але насправді, дивлячись на ситуацією з епідемією, на кількість хворих, ми не знаємо, яке рішення прийме комісія з ТЕБ та НС, і ми не знаємо що прийме РНБО з цього приводу. Якщо у нас буде все погіршуватись, то є імовірність, що ми почнемо це в дистанційному режимі", - сказав він.
Нагадаємо, за минулу добу коронавірус в Україні підтвердили у 646 осіб, з всього COVID-19 станом на ранок понеділка в Україні підтвердили у 43 628 людей.