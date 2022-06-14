У Повітряних силах пояснили, чому не всі ракети рашистів вдається збивати
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Основне завдання систем протиповітряної оборони України – збивати ворожі літаки та гелікоптери. Однак вони не є протиракетними. Про це під час брифінгу заявив прессекретар Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат, передає УНН.
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"У нас є засоби протиповітряної оборони на озброєнні, а не протиракетної. Основне завдання наших зенітно-ракетних комплексів - це літальні апарати ворога - літаки, вертольоти. Але ми збиваємо і крилаті ракети. Так, на жаль, не всі", - заявив Гнат.
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Він пояснив, що російські ракети високотехнологічні і спроектовані таким чином, щоб бути малопомітними і летіти на наднизьких висотах – від 50 метрів.
"Вона може летіти, скажімо, по руслу Дністра, як це було з початку війни, і вона зникає з радарів і не всі засоби ППО можуть знищувати", - пояснив Гнат.
Доповнення
Збройні сили України знищили вже 500 повітряних цілей ворога, серед яких крилаті ракети, безпілотні літальні апарати та літаки противника.