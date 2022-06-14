В Воздушных силах объяснили, почему не все ракеты рашистов удается сбивать
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Основная задача систем противовоздушной обороны Украины – сбивать вражеские самолеты и вертолеты. Однако они не являются противоракетными. Об этом во время брифинга заявил пресссекретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.
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"У нас есть средства противовоздушной обороны на вооружении, а не противоракетной. Основная задача наших зенитно-ракетных комплексов – это летательные аппараты врага – самолеты, вертолеты. Но мы сбиваем и крылатые ракеты. Да, к сожалению, не все", – заявил Игнат.
Детали
Он объяснил, что российские ракеты высокотехнологичны и спроектированы таким образом, чтобы быть малозаметными и лететь на сверхнизких высотах – от 50 метров.
"Она может лететь, скажем, по руслу Днестра, как это было с начала войны, и она исчезает с радаров и не все средства ПВО могут уничтожать", – пояснил Игнат.
Дополнение
Вооруженные силы Украины уничтожили уже 500 воздушных целей врага, среди которых крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты и самолеты противника.