У Польщі затримано ще трьох підозрюваних у справі про російську шпигунську мережу

ukru
Ексклюзив
15:02 • 4414 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 34169 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 79905 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 203882 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 156251 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 159217 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 242305 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 453185 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 344872 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 356966 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+12°
1.8 м/с
81 %
746 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 179536 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 151636 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 124884 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 113215 перегляди
До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 73092 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 203882 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 242305 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 486691 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 622818 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 648752 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 31848 перегляди
"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 40396 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 113215 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 151636 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 179536 перегляди
Актуальне
У Польщі затримано ще трьох підозрюваних у справі про російську шпигунську мережу

У Польщі затримано ще трьох підозрюваних у справі про російську шпигунську мережу

Київ • УНН

 • 765251 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Польська влада затримала ще трьох осіб за підозрою в причетності до російської шпигунської мережі, яка планувала саботувати постачання допомоги в Україну, внаслідок чого кількість арештів досягла 12, повідомляють новинні агентства країни, передає УНН.

Деталі

Передбачається, що троє нових підозрюваних збирали розвідувальні дані про маршрути доставки військової допомоги Україні, повідомила RMF FM.

За словами офіційних осіб, підозрювані також готували акти підривної діяльності.

Прокуратура міста Люблін звинуватила їх у участі в організованій злочинній групі, а також у роботі на іноземну розвідку і проти Польщі, повідомляє сайт dorzeczy.pl.

Суд ухвалив залишити всіх трьох під вартою, а також ухвалив продовжити термін утримання під вартою дев'ятьох початкових підозрюваних, повідомляє RMF FM.

Польща викрила російську шпигунську мережу

Минулого місяця міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський оголосив, що Агентство внутрішньої безпеки (ABW) затримало дев'ять осіб, «підозрюваних у співпраці з російськими спецслужбами». Камінський заявив тоді журналістам, що підозрювані «вели розвідувальну діяльність проти Польщі та готували диверсійні акти на запит російської розвідки». Група здійснювала моніторинг залізничних колій до України, у тому числі збирала інформацію про постачання зброї до Києва.

Він додав: «Підозрювані також готували диверсійні акти, спрямовані на саботаж постачання техніки, зброї та допомоги Україні».

Міністр внутрішніх справ також повідомив, що співробітники ABW «за допомогою України закріпили камери, електронне обладнання, а також GPS-передавачі, які мали бути встановлені на транспортних засобах».

Пізніше ABW повідомило, що російська шпигунська мережа встановила щонайменше 50 пристроїв спостереження, у тому числі камери на маршрутах транспортування зброї в Україну та GPS-трекери на постачанні.

За словами офіційних осіб, російська шпигунська мережа розслідувалася протягом кількох місяців, перш ніж у березні були здійснені перші арешти.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$248.65
Brent
$73.69
Bitcoin
$82,488.20
S&P 500
$5,517.50
Газ TTF
$40.35
Золото
$3,146.21
Ethereum
$1,818.34