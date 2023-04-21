У Польщі затримано ще трьох підозрюваних у справі про російську шпигунську мережу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Польська влада затримала ще трьох осіб за підозрою в причетності до російської шпигунської мережі, яка планувала саботувати постачання допомоги в Україну, внаслідок чого кількість арештів досягла 12, повідомляють новинні агентства країни, передає УНН.
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Передбачається, що троє нових підозрюваних збирали розвідувальні дані про маршрути доставки військової допомоги Україні, повідомила RMF FM.
За словами офіційних осіб, підозрювані також готували акти підривної діяльності.
Прокуратура міста Люблін звинуватила їх у участі в організованій злочинній групі, а також у роботі на іноземну розвідку і проти Польщі, повідомляє сайт dorzeczy.pl.
Суд ухвалив залишити всіх трьох під вартою, а також ухвалив продовжити термін утримання під вартою дев'ятьох початкових підозрюваних, повідомляє RMF FM.
Польща викрила російську шпигунську мережу
Минулого місяця міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський оголосив, що Агентство внутрішньої безпеки (ABW) затримало дев'ять осіб, «підозрюваних у співпраці з російськими спецслужбами». Камінський заявив тоді журналістам, що підозрювані «вели розвідувальну діяльність проти Польщі та готували диверсійні акти на запит російської розвідки». Група здійснювала моніторинг залізничних колій до України, у тому числі збирала інформацію про постачання зброї до Києва.
Він додав: «Підозрювані також готували диверсійні акти, спрямовані на саботаж постачання техніки, зброї та допомоги Україні».
Міністр внутрішніх справ також повідомив, що співробітники ABW «за допомогою України закріпили камери, електронне обладнання, а також GPS-передавачі, які мали бути встановлені на транспортних засобах».
Пізніше ABW повідомило, що російська шпигунська мережа встановила щонайменше 50 пристроїв спостереження, у тому числі камери на маршрутах транспортування зброї в Україну та GPS-трекери на постачанні.
За словами офіційних осіб, російська шпигунська мережа розслідувалася протягом кількох місяців, перш ніж у березні були здійснені перші арешти.