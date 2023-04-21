В Польше задержаны еще трое подозреваемых по делу о российской шпионской сети
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Польские власти задержали еще трех человек по подозрению в причастности к российской шпионской сети, которая планировала саботировать поставки помощи в Украину, в результате чего количество арестов достигло 12, сообщают новостные агентства страны, передает УНН.
Детали
Предполагается, что трое новых подозреваемых собирали разведывательные данные о маршрутах доставки военной помощи Украине, сообщила RMF FM.
По словам официальных лиц, подозреваемые также готовили акты подрывной деятельности.
Прокуратура города Люблин обвинила их в участии в организованной преступной группе, а также в работе на иностранную разведку и против Польши, сообщает сайт dorzeczy.pl.
Суд постановил оставить всех троих под стражей, а также постановил продлить срок содержания под стражей девятерых первоначальных подозреваемых, сообщает RMF FM.
Польша разоблачила российскую шпионскую сеть
В прошлом месяце министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский объявил, что Агентство внутренней безопасности (ABW) задержало девять человек, «подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами». Каминский заявил тогда журналистам, что подозреваемые «вели разведывательную деятельность против Польши и готовили диверсионные акты по запросу российской разведки». Группа осуществляла мониторинг железнодорожных путей в Украину, в том числе собирала информацию о поставках оружия в Киев.
Он добавил: «Подозреваемые также готовили диверсионные акты, направленные на саботаж поставок техники, оружия и помощи Украине».
Министр внутренних дел также сообщил, что сотрудники ABW «с помощью Украины закрепили камеры, электронное оборудование, а также GPS-передатчики, которые должны были быть установлены на транспортных средствах».
Позже ABW сообщило, что российская шпионская сеть установила не менее 50 устройств наблюдения, в том числе камеры на маршрутах транспортировки оружия в Украину и GPS-трекеры на поставке.
По словам официальных лиц, российская шпионская сеть расследовалась в течение нескольких месяцев, прежде чем в марте были произведены первые аресты.