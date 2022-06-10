У Польщі підтвердили перший випадок мавпячої віспи
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. У Польщі підтвердили перший випадок мавпячої віспи. Про це сьогодні повідомив міністр охорони здоров'я країни Адам Недзельський, пише УНН з посиланням на Polsat News.
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"У нас було приблизно 10 підозр на мавпячу віспу, проби перевіряють. 10 червня – день, коли маємо перший випадок", – сказав Недзельський.
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Речник МОЗ Войцех Андрусевич повідомив, що хворий перебуває в лікарні на ізоляції, з ним провели епідеміологічну бесіду. У міністерстві не повідомляють подробиць щодо особи пацієнта та місця його госпіталізації.
Додамо
Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що мавпяча віспа становить помірний ризик для загального громадського здоров’я на глобальному рівні.
В МОЗ очікують, що в Україні виявлять випадки мавпячої віспи, але епідеміологічного спалаху не буде.