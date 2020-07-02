У поліції заявили, що справа Шеремета готова для передачі до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Справа щодо вбивства журналіста Павла Шеремета готова для передачі до суду, і початок її розгляду наразі залежить виключно від того, коли адвокати підозрюваних закінчать ознайомлюватися з матеріалами справи. Про це йдеться у заяві, поширеній управлінням комунікації Національної поліції України, передає УНН.
"42 дні пройшло з моменту завершення досудового розслідування у провадженні за фактом вбивства Павла Шеремета та відкриття матеріалів підозрюваним та їхніх захисникам. Початок розгляду цієї резонансної справи тепер залежить виключно від того, коли адвокати підозрюваних закінчать ознайомлюватися з матеріалами", - йдеться у заяві.
При цьому у Нацполіції вказали, що слідство "не буде обмежувати підозрюваних та їх адвокатів в часі на ознайомлення з матеріалами справи, але звертає увагу всіх зацікавлених сторін, що початок розгляду справи залежить саме від сторони захисту та самих підозрюваних".
Нагадаємо, про те, що розслідування у справі Шеремета завершено, стало відомо 25 травня.
Як повідомляв УНН, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.
Правоохоронці торік у грудні назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.