У Південній Кореї зіштовхнулися два судна: є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Три людини загинули, ще троє пропали безвісти при зіткненні в Південній Кореї суховантажу під танзанійським прапором і південнокорейського риболовецького судна. Про це повідомляє УНН з посиланням на РІА Новини.
Зіткнення сталося в ніч на четвер. За даними управління, на риболовецькому судні "2007 YOнхин" знаходилося шість чоловік, коли після півночі воно зіткнулося з суховантажем Xingyue. Загибель трьох з них підтверджена, ведуться пошуки інших трьох.
На суховантажі постраждалих немає, повідомили в поліції Мокпхо.
Інцидент стався приблизно в 10 кілометрах від острова Мемульдо повіту Сінан провінції Чолла-Намдо на півдні Республіки Корея. Причину того, що сталося розслідують.
Як повідомляв УНН, бойовий есмінець США Donald Cook знаходиться приблизно в 100 км від сирійського порту Тартус, де знаходиться військово-морська база Росії.