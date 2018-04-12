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У Південній Кореї зіштовхнулися два судна: є загиблі

Київ • УНН

 • 6804 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Три людини загинули, ще троє пропали безвісти при зіткненні в Південній Кореї суховантажу під танзанійським прапором і південнокорейського риболовецького судна. Про це повідомляє УНН з посиланням на РІА Новини.

Зіткнення сталося в ніч на четвер. За даними управління, на риболовецькому судні "2007 YOнхин" знаходилося шість чоловік, коли після півночі воно зіткнулося з суховантажем Xingyue. Загибель трьох з них підтверджена, ведуться пошуки інших трьох.

На суховантажі постраждалих немає, повідомили в поліції Мокпхо.

Інцидент стався приблизно в 10 кілометрах від острова Мемульдо повіту Сінан провінції Чолла-Намдо на півдні Республіки Корея. Причину того, що сталося розслідують.

Як повідомляв УНН, бойовий есмінець США Donald Cook знаходиться приблизно в 100 км від сирійського порту Тартус, де знаходиться військово-морська база Росії.

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