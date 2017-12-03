У Південній Кореї під час зіткнення суден загинули щонайменше 13 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Щонайменше 13 людей загинули внаслідок зіткнення риболовецького судна під прапором Південної Кореї з танкером поблизу острова YOнхиндо в Жовтому морі, передає УНН з посиланням на Ренхап.
Повідомляється, що інцидент стався близько 06.12 ранку за місцевим часом. На рибальському судні в момент зіткнення перебувало 20 пасажирів і двоє членів екіпажу.
В результаті інциденту загинули, щонайменше, 13 осіб, двоє вважаються зниклими безвісти.
Зазначено, порушення правил перевезення людей не було виявлено.
До місця зіткнення суден спрямовані чотири вертольоти і 14 суден.
Як повідомляв УНН, поблизу берегів Японії есмінець США зіткнувся з буксиром.