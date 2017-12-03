В Южной Корее во время столкновения судов погибли по меньшей мере 13 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. По меньшей мере 13 человек погибли в результате столкновения рыболовного судна под флагом Южной Кореи с танкером вблизи острова YOнхиндо в Желтом море, передает УНН со ссылкой на Ренхап.
Сообщается, что инцидент произошел около 06.12 утра по местному времени. На рыболовецком судне в момент столкновения находилось 20 пассажиров и два члена экипажа.
В результате инцидента погибли по меньшей мере 13 человек, двое числятся пропавшими без вести.
Отмечено, нарушения правил перевозки людей не было обнаружено.
К месту столкновения судов направлены четыре вертолета и 14 судов.
Как сообщал УНН, у берегов Японии эсминец США столкнулся с буксиром.