У Перській затоці впав вертоліт: є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Перській затоці зазнав аварії вертоліт, що належить офшорній іранській нафтовій компанії. Дві людини загинули, ще дві зникли безвісти. Про це повідомляє УНН з посиланням на ISNA.
"Була підтверджена смерть Джаванда Карандиша (пацієнт) і Бекруза Ашкана (медичного працівника), пілот зараз знаходиться в безпеці", - йдеться в повідомленні.
Вертоліт доставляв на острів Кіш працівника компанії з інсультом для надання медичної допомоги.
Ще два пасажири вважаються наразі зниклими безвісти.
На даний момент пошуки ускладнюються поганими погодніми умовами.
Як повідомляв УНН, вертоліт зазнав аварії в акваторії Балтійського моря біля узбережжя Росії, на борту були два члени екіпажу, знайдено тіло одного загиблого.